Chota Nakatani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chota Nakatani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chota Nakatani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chota Nakatani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chota Nakatani 12 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中谷 超太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chota Nakatani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Chota Nakatani'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chota Nakatani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chota Nakatani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Chota Nakatani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chota Nakatani şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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