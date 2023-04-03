Chota Nakatani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chota Nakatani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Chota Nakatani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chota Nakatani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.