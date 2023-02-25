Chouaib Boulkaboul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chouaib Boulkaboul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chouaib Boulkaboul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chouaib Boulkaboul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chouaib Boulkaboul 3 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chouaib Boulkaboul Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chouaib Boulkaboul'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chouaib Boulkaboul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chouaib Boulkaboul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paradou AC
Chouaib Boulkaboul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chouaib Boulkaboul şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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