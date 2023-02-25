Chouaib Bouzeghaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chouaib Bouzeghaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Chouaib Bouzeghaia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chouaib Bouzeghaia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.