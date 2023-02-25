Chouaib Bouzeghaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chouaib Bouzeghaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chouaib Bouzeghaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chouaib Bouzeghaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chouaib Bouzeghaia 27 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chouaib Bouzeghaia Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chouaib Bouzeghaia'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Chouaib Bouzeghaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chouaib Bouzeghaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Chelghoum Laïd
Chouaib Bouzeghaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chouaib Bouzeghaia şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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