Chouaib Debbih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chouaib Debbih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chouaib Debbih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chouaib Debbih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chouaib Debbih 1 Ocak 1993 tarihinde Ain M'lila şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chouaib Debbih Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Chouaib Debbih, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chouaib Debbih'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Chouaib Debbih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chouaib Debbih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chouaib Debbih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chouaib Debbih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Batna

1 Temmuz 2015 yılında CRBAF

15 Ocak 2016 yılında A Bou Saâda

1 Temmuz 2016 yılında AS Aïn M'lila

1 Temmuz 2018 yılında ES Sétif

19 Temmuz 2019 yılında AS Aïn M'lila

25 Ağustos 2021 yılında CS Constantine

3 Temmuz 2022 yılında MC Alger

Chouaib Debbih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chouaib Debbih şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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