Chouaib Keddad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chouaib Keddad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chouaib Keddad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chouaib Keddad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chouaib Keddad 25 Temmuz 1994 tarihinde Sidi M'hamed (Algier) şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chouaib Keddad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Chouaib Keddad'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chouaib Keddad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chouaib Keddad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chouaib Keddad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chouaib Keddad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CR Belouizdad

11 Ocak 2016 yılında RC Rélizane

30 Haziran 2016 yılında CR Belouizdad

16 Temmuz 2016 yılında ASO Chlef

1 Temmuz 2018 yılında CR Belouizdad

Chouaib Keddad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chouaib Keddad şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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