Chovanie Amatkarijo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chovanie Amatkarijo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chovanie Amatkarijo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chovanie Amatkarijo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chovanie Amatkarijo 20 Mayıs 1999 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chovanie Amatkarijo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Chovanie Amatkarijo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Chovanie Amatkarijo'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chovanie Amatkarijo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chovanie Amatkarijo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Chovanie Amatkarijo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chovanie Amatkarijo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında ADO U17

1 Temmuz 2016 yılında ADO U19

1 Temmuz 2017 yılında ADO U21

31 Ağu 2017 yılında RKC Waalwijk

7 Nisan 2018 yılında ADO U21

2 Eylül 2019 yılında TOP Oss

17 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2020 yılında Scheveningen

22 Ocak 2021 yılında IF Karlstad

9 Mart 2022 yılında Östersund

Chovanie Amatkarijo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chovanie Amatkarijo şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Laakkwartier, ADO Den Haag (2014-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.