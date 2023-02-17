Chovanie Amatkarijo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chovanie Amatkarijo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chovanie Amatkarijo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chovanie Amatkarijo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Chovanie Amatkarijo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chovanie Amatkarijo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chovanie Amatkarijo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chovanie Amatkarijo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chovanie Amatkarijo 20 Mayıs 1999 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chovanie Amatkarijo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Chovanie Amatkarijo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Chovanie Amatkarijo'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chovanie Amatkarijoboyu ve yaşı kaç

Chovanie Amatkarijo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chovanie Amatkarijo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Chovanie Amatkarijo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chovanie Amatkarijo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında ADO U17

1 Temmuz 2016 yılında ADO U19

1 Temmuz 2017 yılında ADO U21

31 Ağu 2017 yılında RKC Waalwijk

7 Nisan 2018 yılında ADO U21

2 Eylül 2019 yılında TOP Oss

17 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2020 yılında Scheveningen

22 Ocak 2021 yılında IF Karlstad

9 Mart 2022 yılında Östersund

Chovanie Amatkarijo kimdir

Chovanie Amatkarijo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chovanie Amatkarijo şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Laakkwartier, ADO Den Haag (2014-2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chovanie Amatkarijo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Aidan Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aidan Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christophe Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christophe Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christophe Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Mcbride kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Mcbride Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Mcbride kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Mcbride Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davide Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Davide Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları