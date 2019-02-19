CHP Adana'da 'meclis üyeliği' krizi

CHP Adana Başkanı Emrah Kozay'ın, il ve ilçe belediyelerinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken, kendisinin fikri sorulmadığı gerekçesiyle görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin de aynı nedenlerle listeler hazırlanması için oluşturulan mutabakattan çekildi.

Adana Büyükşehir ve Çukurova ilçe belediyelerinin meclis üyeliği listelerinin belirlenmesi CHP'de krize yol açtı. İl Başkanı Emrah Kozay'ın, meclis üyelerinin belirlenmesinde kendi fikrinin alınmamasına tepki için görevinden istifa ettiği iddia edildi. Kararını çevresiyle paylaştığı belirtilen Kozay, telefonlarını kapatıp, İl Başkanlığı'na gelmedi. CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut da aynı gerekçeyle liste için oluşturulan mutabakattan çekildi.

CHP'li Barut, 4 vekil olarak listelerin hazırlanması için oluşturulan mutabakattan çekildiklerini açıkladı. Meclis üye listelerinden haberlerinin olmadığını öne süren Barut, şöyle konuştu:

"Bizim tavrımız; genel merkezin gönderdiği genelgeye göre mutabakatlar sağlanmadan, il, ilçe örgütlerinin milletvekillerinin görüşleri alınmadan meclis üyeliği listelerinin hazırlanmasıyla alakalı. Dolayısıyla her türlü pazarlığı İYİ Parti'yle genel merkez bizim üzerimizden götürürken, aşağıda liste belirlenmesinde etkin değiliz. Listelerden haberimiz yok. Belediye başkanı adayları listeleri kendi hazırlamıştır. Büyükşehir'de, Çukurova'da. İl başkanının da durumu biraz daha farklı. Bu listeleri götürüp, il başkanı sıfatıyla teslim etmesi gerekiyor. Ona da sorulmadan liste hazırlandığı için tavrını gösteriyor. Ben istifa ettiğini biliyorum. Biz müdahil olmadan, görüşümüz alınmadan hazırlanan listeleri nasıl üstlenebiliriz. İstiyoruz ki milleti biraz daha kucaklayıcı listeler olsun; ama sorulmadan hazırlandığı için biz de "Kendi listenizin sorumluluğunu alın" diyoruz. Genelgeye rağmen bize görüş sorulmadığı için hesap sorulacak noktada değiliz. Partimize her türlü desteğimizi koyuyoruz. Sadece meclis üyeleri listelerinde belediye başkanları kendilerinin hazırlanması nedeniyle bu listede bizim sorumluluğumuz yoktur, diyerek mutabakattan çekildik. Yoksa farklı bir amacımız yok. Partimiz için tam gaz çalışmaya devam edeceğiz."

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DHA