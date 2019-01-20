CHP adayı Ömer Günel Nazilli Halk Pazarında pazarcılarla buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel, şehir merkezindeki kapalı pazar yerinin ardından Kadıkalesi'ndeki Nazilli Halk Pazarı'nda da pazarcı esnafıyla buluşup sorunlarını dinledi.

CHP adayı Ömer Günel "Bu hafta yoğun olarak Pazar yerlerimizin ve pazarcılarımızın sorunlarını değerlendirdik. Yaptığımız görüşmeler ve yerinde değerlendirmeler ile tüm sorunları ve nasıl çözümler üretileceğini konunun yetkililerini de dahil ederek belirledik. En büyük problem olan adaletsiz kira bedellerinin düzene sokulacağının ve tezgah kiralarının %50 indirileceğinin müjdesini zaten vermiştim. Ayrıca belediyeye borcu olan pazarcı esnafının pazar yeri ihalesine girememe konusu değerlendirdik. Vatandaşın zaten çalışması lazım ki evine ekmek götürebilsin, borcunu ödeyebilsin. Pazar da yer alamazsa, çalışamazsa borcunu nasıl ödeyecek. Bu konuya da çözüm getiriyoruz. Belediye olarak Pazar Yeri Esnafının borçlarında yapılandırmaya gideceğiz" dedi.

Özellikle Nazilli Pazarı'nın fiziki şartlarında yapılacak iyileştirmelerle pazarın çok daha fazla vatandaşın ilgisini çekecek hale getirileceğinin böylece hem vatandaşın hem de pazarcı esnafının yüzünün güleceğini sözlerine ekleyen CHP adayı Ömer Günel'in pazarcılardan bir de isteği oldu. Günel, Nazilli Pazar Esnafından da pazar yerinin cephesini iyileştirmek için onlarında düşünmesini ve ortak bir akıl ile çözüm üretilmesine yardımcı olmalarını istedi.

Getirilen çözümler karşısında mutluluklarını dile getiren pazar esnafı Ömer Günel'e teşekkür ederken söz alan bir Pazar esnafı "O kadar umut verici çözümler getirdiniz ki inanın şu an hepimiz tek tek sizi kucaklamak istiyoruz. Genç dinamik, donanımlı Başkan Adayımız Ömer Günel'le gurur duyduk " dedi.

Kaynak: İHA