CHP Aksu ilçe başkanı Kenan Yıldız, çeşme başındaki kadına tecavüz etti iddiası!

Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne güveni sarsan cinsel taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. 2016 yılında CHP Antalya - Aksu ilçe başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze uğradığını iddia eden kadın, bu olay sonucunda hamile kaldığını ve bebeği düşürmesi için şiddet görüp darbedildiğini öne sürdü.

"KOLANIN İÇİNE ASPİRİN ATIP İÇTİM"

Son zamanlarda CHP'de taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Antalya'da CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşandığı iddia edilen skandalda, parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın 2016 yılında kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Daha sonra hamile kaldığını belirten kadın, bebeğin düşmesi için darbedildiğini iddia ederek "...kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. Sonrasında düşük yaptım" dedi.

"YAYLA ŞENLİKLERİNDEN DÖNERKEN TECAVÜZ ETTİ"

Yıldız ile partiye gidip gelirken tanıştığını aktaran 39 yaşındaki kadın, "Bir gün yayla şenliklerinden dönerken su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım" ifadelerini kullandı.

"BİR HAFTA AĞRIDAN SONRA DÜŞÜK YAPTIM"

Olayın ardından hamile kaldığını aktaran Nurcan Y., "Köpekler hamile kaldığı zaman, düşük yapmaları için kolaların içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. 1 hafta kadar karnım sürekli ağrıdı ancak sonrasında düşük yaptım" dedi.