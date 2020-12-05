CHP Besni'de istifa şoku!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde CHP İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin, partisinin ilçe başkanının Kuran Kursu yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Besni Belediye Meclisi, Kur'an Eğitimi ve Hafızlık kursu için mülkiyeti belediyede kalmak şartıyla bir vakfa yer tahsisinde bulundu. Bu tahsisin ardından Besni CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar, belediye meclisinin aldığı bu karardan vazgeçmesi yönünde medya ve sosyal medyada açıklamalar yaptı.

Kur'an Kursu ile ilgili CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar'ın bu açıklamalarının ardından CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin sosyal medyasından istifa ettiğini duyurdu.

Ali Öztekin açıklamasında, "Son günlerde sosyal medyada, CHP Besni İlçe örgütünün, Besni Belediye Meclisinin almış olduğu, Kur'an Eğitimi ve Hafızlık kursu için Hayrat İnsani Yardım Vakfına mülkiyeti Besni Belediyesinde kalmak şartı ile yer tahsis edilmesine karşı çıkarak alınan bu kararın iptal edilmesiyle ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Besni Belediyesini Kur'an Hafızlarının yetişmesine vesile olacak olan böyle bir hizmeti gerçekleştirdiği için tebrik ediyor, alınan bu kararın sonuna kadar devam etmesini özellikle destekliyorum. Mensubu bulunduğum, CHP İlçe örgütünün, milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayarak, Kur'an eğitimi verecek olan, hafız yetiştirecek olan, ilim ve irfan sahibi bir neslin yetişmesine sebep olacak böyle bir çalışmaya karşı çıkmasını kendi inanç değerlerimle bağdaştıramadım. Böyle hayırlı bir hizmeti eleştiren ve kimden olursa olsun, Kur'an eğitiminin karşısında duracak bir yapının içinde bulunmam kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sebepten dolayı mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi, parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar ise Belediye Meclisinin aldığı karar ile ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştu:

"Besni Belediye Meclis toplantısında,6. Madde Diyanete yatılı Kur'an kursu yapılmak amacıyla 686 ada 2 parsel tahsis edilmişken, aynı toplantının 10. maddesinde bu arsada 700 metre uzunlukta olan 1208 ada 3 parselin aynı amaçla Hayrat Derneğine verilmesinin kamu yararı neresindedir? Burada amaçlanan Kur'an eğitimi ise ilkokul, orta okul, liseler, ayrıca İmam Hatip Ortaokul ve Lise kısmı, bütün camilerimizde yaz aylarında düzenlenen Kur'an kursları ile halkımızın bu ihtiyacı giderilmektedir. Aynı Meclis toplantısında Müftülüğümüze aynı amaçla kullanılmak üzere, 686 ada 2 parseli yatılı Kur'an kursu yapmak amacıyla Diyanete tahsis edilmiştir. Buna hiçbir itirazımız yoktur. Aynı mahalle de 700 metre mesafede Diyanete aynı amaçla yer tahsisi yapılmışken, Besni'nin en değerli bölgelerinden kupon arsa olarak tabir edilen bir arsanın merkezi İstanbul'da bulunan derneğe tahsisinin adı ne olabilir? Bu kararda milletin menfaati nerededir? Bu kararda kamu yararı yoktur. Bu kararı verebilmek için arsanın gerçek sahibi olan Besni Halkına sormadan herhangi bir derneğe veya vakfa bedelsiz vermeniz kul hakkına girer ki, buda çok ağır bir vebaldir. Talebimiz bu kararınızı yeniden gözden geçirip Besni halkının mülküne sahip çıkmanızdır."