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  3. CHP Bozüyük Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri görevden uzaklaştırıldı

CHP Bozüyük Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri görevden uzaklaştırıldı

CHP'de skandal sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri CHP Genel Merkezi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

CHP Bozüyük Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri görevden uzaklaştırıldı

CHP Parti yöneticilerinin skandal paylaşımlarıyla başı dertte. Gün geçmiyor ki parti yöneticilerinde tepki çeken skandal açıklamalar olmasın. Geçtiğimiz günlerde CHP Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda, Yunan ile Çerkezleri aynı kefeye koyarak düşman olarak nitelendirmişti. Nuran Kamalı Şahin'in paylaşımına özellikle ittifak ortakları İYİ Parti cephesi ve Çerkez vatandaşlarca çok büyük tepki bulunulmuş ve istifa etmeleri yönünde çağrıda bulunulmuştu.

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CHP'DE AÇIKLAMA KRİZİ

CHP'nin kendi içerisinde ve Millet İttifakı hattında aşırı rahatsızlık meydana getiren paylaşımla ilgili CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel de açıklama yapma mecburiyeti kalmış ve genel merkeze aktarıldığını bildirmişti. Son olarak yaşanan gelişmeler sonucunda CHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin ve yönetim kurulunun CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı kaydedildi.

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