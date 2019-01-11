CHP Büyükşehir adayı Gökçe’den STK ziyaretleri

Cumhuriyet Halk partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Soner Gökçe, hız verdiği seçim çalışmaları doğrultusunda Ticaret Borsası ve Şeyh hasan Köyü dayanışma derneğini ziyaret etti.

Malatya'yı ortak aklı ve istişare kültürünü ön plana çıkararak yönetmeyi arzuladıklarını belirten CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökçe, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Malatya hizmet etmek adına, bu anlamda elimizden gelen gayreti göstereceğiz, ben Malatya hepimizin ortak değeri olduğuna inanıyorum. Hiç bir toplumsal ayrım yapmadan etnik köken dil,din ırk ayrımı yapmadan, yerel yönetimlerde bütün değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Malatya'ya aktif bir şeklinde hizmet emek istiyoruz, süreç uzun yeniden istişarelerde bulunacağız. Yüce Allah'ım nasip eder, Malatyalılara hizmet etme noktasında bize nasip ederse sizlerle çalışmak benim için onurdur. Yerel yönetimde sivil toplum kuruluşlarının önemini bilen biriyim" ifadelerini kullandı.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise Gökçe'yi yakından tanıdığını vurgulayarak, "Ziyaretiniz bizi mutlu etmiştir. CHP, Türkiye siyasetinin en köklü ve derin siyasi hareketlerinden bir tanesi. Sizleri burada misafir etmekten büyük şeref ve onur duyduk. Bizlerde sivil toplum örgütleri olarak, ziyaret etmeniz ve Malatya'nın geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak gerçekten önemli. Sayın başkanın ben yerel yönetimlere çok ayrı bir hareket getireceğini düşünüyorum. Soner Bey, CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını gerçekten yerel yönetimlerde, çok iyi çıtayı yükselterek, gideceğini düşünüyoruz. Ben kendisine de partisine de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Gökçe ve beraberinde heyet daha sonra Şeyhhasan Köyü Dayanışma Dernek Başkanı Mustafa Şahin ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyarette Şeyhhasan Köyü Dayanışma Dernek Başkanı Mustafa Şahin, "CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe'nin derneğimizi ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum seçimlerde başarılar diliyorum" dedi.

Gökçe ise, "Malatya'mızın ve insanımızın ortak değeri noktasında ayrım yapmadan herkese ihtiyacı doğrultusunda, yerel yönetimlerin kapsamı ile ilgili olarak hizmet etme adına, sizlerle istişare etmek adına geldik, sizlere teşekkür ediyorum. Paşaköşkü Mahallemizde muhtar adayı olan bayan muhtar adayımızda burada bir arada olmak bizleri ayrıca mutlu etti, Dünya'da hiç bir ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmediği zaman diliminde bile Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir, biz böyle bir Türkiye'nin fertleriyiz bu anlamda muhtar adayımızı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA