CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tugay Odabaşıoğlu evli mi?
CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla göz altına alınması haberi beraberinde "CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tugay Odabaşıoğlu evli mi?" sorularını da gündeme getirdi. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.
Denizli'de CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu patisinin danışma kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine sözler kullanmasının ardından gözaltına alındığı ileri sürülüyor. Peki, CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tugay Odabaşıoğlu evli mi? İşte Tugay Odabaşıoğlu hakkında merak edilenler...
CHP DENİZLİ TUGAY ODABAŞIOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Tugay Odabaşıoğlu 1992 yılında Aydın'ın Sultanhisar kazasında dünyaya geldi. İlk ve orta öğretim eğitimini Aydın'da Atça Fahriye Dilerek Ortaokulu'nda tamamlayan Odabaşıoğlu, Liseyi yine Aydın'da Çine Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi'nde okudu. Çiftçi bir babanın 4 çocuğundan biri olan Odabaşıoğlu, Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı.
SİYASET KARİYERİ
CHP Lise Örgütü Başkanlığı
CHP Ünversite Örgütü Başkanlığı
Halk Dersaneleri proje imtiyaz sahibi
Fikir Topluluğu Başkanı 2013
YKKED Köy-Genç Kurucu Başkanı 2014
CHP Denizli Merkez Efendi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı 2014-2017
CHP Gençlik Kolları Kurultay Delegeliği
İl ve İlçe Delegeliği
Seçim Sandık Giriş Sorumluluğu
B.E. Kültür Evi Kurucu Başkanlığı
Aktif CHP Denizli Gençlik Kolları İl Başkanı
TUGAY ODABAŞIOĞLU EVLİ Mİ?
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, 2019 yılında Nilay Aslan ile dünya evine girdi