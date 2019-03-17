"CHP destek olamaz sürekli takoz olur"

YALOVA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "CHP anlayışı, hiçbir zaman doğru bir iş yapıldığında destek olamaz sürekli takoz olur. CHP'nin genel karakteri budur." dedi.

Kurum, Yalova'da Termal Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Termal Meydan'da düzenlenen törende konuşan Kurum, CHP'yi eleştirerek "Bu ülkede yıllar yılı hep iki anlayışın mücadelesi yaşanmıştır. Biri, AK Parti'nin eser, yatırım ve gönül siyaseti, diğeri ise CHP'nin çöp, çamur, çukur, çarpık kentleşme siyaseti. CHP anlayışı, hiçbir zaman doğru bir iş yapıldığında destek olamaz sürekli takoz olur. CHP'nin genel karakteri budur. Onlar ne kadar takoz koymaya çalışırlarsa çalışsınlar biz de o kadar çok yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Cumhur İttifakı'na milletin sahip çıkacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Milletimiz bizleri bağrına basıyor ve Cumhur İttifakı'mız kusursuz şekilde ilerliyor. Tabii biz Cumhur İttifakı'nı kurarken CHP illet ve zillet ittifakını kurdu. Onlar, terör örgütünün siyasi uzantılarıyla hareket ediyor, kol kola girdiler. Geçtiğimiz günlerde CHP yerel seçim manifestosunu da açıkladı. Diyorlar ki yerel seçim manifestosunda, 'Martın sonu bahar.' Ben de sizlere soruyorum, CHP döneminde bu ilçeler, iller ne zaman bahar gördü ki bu martta görsün. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz.

CHP'nin bir defa belediyecilik kariyeri sıfır, karnesi sıfır. Bir defa sizin döneminiz çöp, çamur, çukur, çarpık kentleşme dönemi olarak milletimizin hafızasına kazındı. Sizin belediyecilik kariyeriniz de sıfır, karneniz de sıfır."

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş de seçime kalan son 2 haftayı iyi bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince toplu açılışı yapılan tesislerin kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Termal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sinan Acar ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca Bakan Kurum, Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından düzenlenen İnşaat Grubu Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Kurum, daha sonra Sporium Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA