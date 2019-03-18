CHP Efeler adayı Fatih Atay, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Millet İttifakı CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, seçim çalışmalarını Meşrutiyet Mahallesinde sürdürdü.

Mahalle halkı, Atay'ı meşale ve konfetiler ile karşıladı. Atay, "Siyasette cam gibiyim. 35 yıllık siyasi yaşantımda hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Belediye başkanı seçildiğimde mal beyanında bulunacağım ve göreceksiniz ki ne eşimin ne gelinimin ne de damadımın belediye içinde makamı, kadrosu olmayacak. Bizim hesap veremeyeceğimiz şaibeli servetimiz olmadı, olmayacak. 31 Mart yerel seçimlerinde Efeler halkı kendi cebini dolduranlara, halkımızın hakkını yiyenlere sarı kartı gösterecektir. 31 Mart yerel seçimleri genel seçim değildir, rakiplerimiz sanki bir genel seçim havası oluşturmak istiyorlar. Bu seçim size kim daha iyi hizmet edecek onun yarışıdır; biz Efeler Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışacağız" dedi.

Konuşmasında Efeler'deki projelerden bahseden Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Av. Mehmet Fatih Atay, "Özellikle geleceğimiz olan çocuklar için kreşler açacağız. Bilimle iç içe olacak parklarımızla, çocuklarımızı bilimle tanıştıracağız. Merak etmeyin, 31 Mart'tan sonra hizmetlerimizle Efeler'e yakışır Aydın nesilleri yetiştireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA