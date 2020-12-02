CHP Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya, 14. ve 15. dönemlerde görev yapmış başarılı bir siyasetçi olarak tanınırken, ölümüyle tüm parti ve siyaset camiasını üzdü. CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan tarafından duyurulan vefat haberinin ardından CHP Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

CHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ HASAN ÇETİNKAYA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1929 yılında Erzincan'da Ali ile Zeycan'ın çocuğu olarak dünyaya gelen Hasan Çetinkaya, 91 yaşında olduğu sırada hayatını kaybetti.

Staats-Bouingenie Urschule Nienburg/Wesen Mühendislik Okulu'nda aldığı Almanca lisans eğitiminin arından İnşaat Mühendisi olarak mezun olan Çetinkaya, Muş Millî Eğitim ve Bayındırlık Müdürlüğü Teknisyenliği yaptı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kontrol Mühendisi, Erzincan Bayındırlık Müdürü, Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü Köy Yolları Dairesi Yapım Mühendisi, Doğu Depremi Hınıs İnşaat Amiri olarak çalışan Çetinkaya, III. (XIV) Dönem Erzincan Milletvekilliği yaptı.

Evli ve iki çocuk babası Hasan Çetinkaya'nın cenazesi 02.12.2020 Çarşamba TBMM'de saat: 11.00" de yapılacak tören sonrası Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Ankara- Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir.

CHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ HASAN ÇETİNKAYA NEDEN ÖLDÜ?

CHP Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşlılığa bağlı sebeplerden öldüğü düşünülen Çetinkaya'nın yakınlarından veya resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.