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  3. CHP Erzurum'da toplu istifa: 40 kişi 'Yok sayıyor' diyerek istifa etti

CHP Erzurum'da toplu istifa: 40 kişi 'Yok sayıyor' diyerek istifa etti

Erzurum'da İl Başkanı Bülent Oğuz ve Horasan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş arasında yaşanan gerginlik nedeniyle il başkanlığının kendilerini yok saydığını öne süren 40 ilçe üyesi istifa etti. Toplu istifa kararına ilk açıklama Başkan Oğuz'dan geldi.

CHP Erzurum'da toplu istifa: 40 kişi 'Yok sayıyor' diyerek istifa etti

Erzurum CHP İl Başkanı Bülent Oğuz ve Horasan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş arasında yaşanan gerginliğin ardından İl Başkanlığının kendilerini yok saydığını söyleyen 40 ilçe üyesinin istifa ettiği öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzurum İl Başkanı Oğuz’un kendilerini yok saydığını ileri süren Horasan İlçe Başkanlığı’na üye 40 kişinin tümü istifa etti.

"PARTİ İLE İLGİLERİ YOK"

İlayda Kaya'nın haberine göre, istifalar üzerine konuşan Bülent Oğuz, “İlçe başkanı parti tüzüğüne aykırı davrandığı ve verilen işleri yapmadığı için görevden alındı. İstifa eden arkadaşlarımız çalışmayan birini görevden aldığım için ayrıldılarsa demek ki parti ile ilgileri yok” dedi. Görevden alma nedenini partiye zarar vereceği gerekçesiyle açıklamak istemediğini söyleyen Oğuz, sosyolog Recep Eren’in ilçe başkanı olarak atandığını belirtti. 

Horosan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş ise il başkanının, ilçe başkanlarını yok sayarak kentte tek başına siyaset yürüttüğünü öne sürerek, “Ben burada 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Ben seçilmiş bir başkanım. Genel merkez yazarsa görevden alındığımı kabul ederim” ifadelerini kullandı. İstifa eden üyeler ise “Yapılan çalışmalardan haberimiz olmuyor. İl başkanı bizleri yok sayarak siyaset yürütüyor. Tepki için istifa kararı aldık” şeklinde açıklamada bulundular.

Berna Akkaya
Editör


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