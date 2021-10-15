CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Polisi sürükleyen Bülent Sadıkoğlu evli mi?
Twitter gündeminde 1. sıraya yükselen CHP Kocaeli başlığı vatandaşta merak uyandırdı. CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu'nun Türk Polisini arabasıyla sürüklediği görüntülerinin ardından "CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Polisi sürükleyen Bülent Sadıkoğlu evli mi?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...
CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Polisi sürükleyen Bülent Sadıkoğlu evli mi? Soruları bugün akşam saatlerine doğru arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bülent Sadıkoğlu'nun bir Polis memurunu sürüklediği görüntülerini izleyenler "CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Polisi sürükleyen Bülent Sadıkoğlu evli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Bülent Sadıkoğlu'nun biyografisi...
CHP ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI BÜLENT SADIKOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? POLİSİ SÜRÜKLEYEN BÜLENT SADIKOĞLU EVLİ Mİ?
CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu'na dair biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu'nun seyir halindeyken 'Dur' ihtarına rağmen kurala uymayıp gaza bastığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Sadıkoğlu'nun bir polis memurunu metrelerce sürüklediği görüldü.
Yaşanan olayı Twitter kullanıcıları "Kocaeli CHP ’den Bülent Sadıkoğlu ile, Fethi Sekin ’i şehit edenlerden hiçbir farkı yok" şeklinde değerlendirdi. Eski Gençlik Kolları Başkanı'na tepkiler giderek büyüyor.