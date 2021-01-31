CHP eski milletvekili Şahin Mengü'den flaş sözler: "Ana muhalefeti kaybedebiliriz"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 milletvekili geçtiğimiz günlerde parti duruşundan rahatsızlıklarını dile getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptıkları toplantı ile istifalarını sunmuşlardı. Parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in istifalarının ardından Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacakları da konuşuluyor.

"ANA MUHALEFETİ KAYBEDEBİLİRİZ"

CHP eski Manisa milletvekili Şahin Mengü, istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsmail Saymaz'a konuşan Mengü, "Ana muhalefeti kaybedebiliriz." dedi. Şahin Mengü, Muharrem İnce'nin başlattığı ve partileşmek için son hazırlıklarını sürdüren Memleket Hareketi'ni samimi bulmadığını da belirtti.

CHP tabanında ya da muhalif kesimde partiye bir tepki olarak sandığa gidilmeyebileceğini söyleyen Mengü "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz." ifadelerini kullandı.

3 milletvekilinin istifasının ardından CHP'de çatlakların genişleyeceği öngörülüyor.