CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'ndaki saldırı

İSTANBUL (AA) - Parti binasına gelen kişilerce darbedilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, polis merkezinde saldırıyla ilgili şikayette bulundu.

Hastanedeki tedavisi sonrası Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giden Akçiçek, saldırganlarla ilgili şikayetçi oldu.

Akçiçek, polis merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın kavga değil, saldırı olduğunu söyledi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin partiden belediye başkan aday adaylığı başvurusu yaptığını ancak aday gösterilmediği için bu çirkin olayı azmettirdiğini öne süren Akçiçek, "Şahsımıza değil, partimize yönelik bir saldırıdır. Bununla ilgili de gerekli şikayetlerimizi karakolda verdik. Yaralanan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla ilgili de darp raporlarını aldık ve artık olay adli bir olay. Adliyede devam edecektir." diye konuştu.



CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ile yöneticilerden Nuri Telek ve Belediye Meclis üyesi Ali Haydar İşkar, ilçe binasına gelen kişiler tarafından demir çubuklarla darbedilmişti.

Yaralanan Akçiçek ve 2 yönetici, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilerden biri, üzerindeki ruhsatlı silahla olay yerine yakın noktada gece bekçilerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA