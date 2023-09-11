CHP Gaziantep İl Başkanlığı ilk adayı Şarklı oldu

İlçe kongrelerini tamamlayan ve 24 Eylül'de İl Kongresine gidecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Örgütünde ilk adaylığını açıklayan isim Avukat Ulaş Şarklı oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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CHP Gaziantep İl Başkanlığı ilk adayı Şarklı oldu

İlçe kongrelerini tamamlayan ve 24 Eylül'de İl Kongresine gidecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Örgütünde ilk adaylığını açıklayan isim Avukat Ulaş Şarklı oldu.

Şarklı, "Yıllardır örgüt iradesini yok sayan, parti içi demokrasiyi rafa kaldıran, ön seçim yapmamayı alışkanlık haline getiren bu anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

İlçe kongrelerini tamamlayan CHP Gaziantep İl Örgütünde, il kongresi öncesi adaylığını açıklayan ilk isim daha önce il başkan yardımcılığı da yapan Avukat Ulaş Şarklı oldu. İl Başkanlığından gerçekleştirilen adaylık açıklamasına İl Başkanı Karaca Bozgeyik, Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Aydın Şahin, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katılırken adaylık açıklaması gövde gösterisine dönüştü.

"Talip olduğum koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur"

Örgütün son sözü söyleyeceğini ifade eden Avukat Ulaş Şarklı, "İlk genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tam yüz yıl önce kurulan ve en büyük iki eserimden biridir dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanlığına aday olduğumu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Gururluyum çünkü talip olduğum koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Gururluyum çünkü bu parti inkılap ve inkılapçıların partisidir. Gururluyum çünkü bu topraklara demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü, çağdaşlığı, laikliği getiren ve bu değerlerin teminatı olan partinin yılmaz bir neferiyim. Bu duygu ve düşüncelerle örgütümüzün de iradesini göz önüne alarak Gaziantep İl örgütünü yönetemeye adayım. Ön sözü de son sözü de örgütün olacağı bir yönetim anlayışı için adayım" dedi.

Ön seçim sözü

Seçildikleri takdirde ön seçim için mücadele edeceklerini ifade eden Av. Şarklı, "Yıllardır örgüt iradesinin yok sayıldığını, Parti içi demokrasiyi rafa kaldıran, ön seçim yapmamayı alışkanlık haline getiren bu anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğime buradan size söz veriyorum. İşçimizi, köylümüzü, geleceği karartılmış gençliğimizi ve her gün daha da yoksulluğa mahkûm edilen halkımızı despot AKP iktidarının ellerine bırakmayacağız. Genciz, umudumuz ve heyecanımız yüksek, yılmadan iktidar mücadelemize devam edeceğiz. İlimizdeki bütün belediyelere talibiz ve oralara cumhuriyet halk partisinin bayrağını dikmek için gerekirse gece gündüz demeden, bıkmadan yorulmadan bu onurlu mücadeleyi örgütümüzle beraber vereceğiz" diye konuştu.

Av. Ulaş şarklı kimdir

Evli ve 2 çocuk babası. 14 yıldır Gaziantep barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir. Gençlik kolları başkan yardımcılığı, ilçe sekreterliği, il hukuk komisyonu başkanlığı, il başkan yardımcılığı ve kurultay delegeliği görevlerini icra etti.

CHP Gaziantep İl Başkanlığı ilk adayı Şarklı oldu

CHP Gaziantep İl Başkanlığı ilk adayı Şarklı oldu

CHP Gaziantep İl Başkanlığı ilk adayı Şarklı oldu

CHP Gaziantep İl Başkanlığı ilk adayı Şarklı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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