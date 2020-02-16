CHP Gaziantep il teşkilatında kongre heyecanı
Cumhuriyet Halk Partisi 37. İl kongresi gerçekleşti. Üç adayın yarıştığı kongrede delege oylarının çoğunluğunu alan Hayri Sucu İl Başkanı seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi 37. İl kongresi gerçekleşti. Üç adayın yarıştığı kongrede delege oylarının çoğunluğunu alan Hayri Sucu İl Başkanı seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi 37. İl kongresi gerçekleşti. 3 adayın yarıştığı kongreye partililer yoğun ilgi gösterdi. 600 delegenin oy kullandığı kongrede Hayri Sucu 310 delegenin oyunu alarak il başkanı oldu. Mevcut başkan Lütfü Demir 282 oy alırken iş adamı Murat Uslu ise 6 oy alabildi.
Kaynak: İHA
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