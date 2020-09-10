CHP Gençlik Kolları Emre Yılmaz başkanlığında yeni yönetimini belirledi

Koronavirüs salgını tüm hayatı etkilediği gibi siyaseti de etkilerken CHP Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları da bu sebeple kongresini yapmazken Emre Yılmaz başkanlığındaki CHP Gençlik Kolu Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) görev dağılım yapıldı.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamayla birlikte gençlik kollarında görev dağılımı şöyle oluştu:

Emre Yılmaz (Genel Başkan)

Utku Caner Çaykara ( Genel Sekreter )

Yusuf Baştuğ ( Sosyal Politikalar)

Senem Yıldız Benlioğlu (Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Örgütleri )

Arslan Ceylan ( Karadeniz Bölge Sorumlusu)

Cenk Erdöl ( Ege Bölge Sorumlusu )

Kemal Güneri ( Örgüt ve Örgütlenmelerden Sorumlu )

Mesut Metin ( Bilgi-İletişim Teknolojileri ve Arge )

Gökhan Orhan ( İnsan Hakları )

Kutay Özköse ( Marmara Bölge Sorumlusu )

Eren Sönmez ( Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu )

Gizem Taşın ( Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu )

İlker Topuz ( Basın Tanıtım ve Halkla İlişkiler )

Savaş Tutan ( Demokratik Kitle Örgütleri )

Onur Uçak ( Eylem Etkinlik )

Gökhan Yılmaz ( Akdeniz Bölge Sorumlusu )

Sercan Çelik ( İç Anadolu Bölge Sorumlusu )

Didar Şimşek ( İdari ve Mali İşler )

Ahmet Korkmaz (Eğitim Sekreteri)

Berk Tütüncü ( Yerel Yönetimler )

İklime Kabasakal ( Hukuk ve Seçim İşleri)