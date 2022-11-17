CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı açıklaması: "En doğru kişi Kılıçdaroğlu’dur"

CHP Genel Başkan Yardımcı Bülent Tezcan katıldığı canlı yayın pogramında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Rukiye Karapunar
YAYINLAMA
Google News
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı açıklaması: "En doğru kişi Kılıçdaroğlu’dur"

TV100 kanalında Deniz Gürel'in hazırladığı Ankara'da Neler Oluyor programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcı Bülent Tezcan, bir süredir herkesin merak ettiği Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yeşil ışık yaktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı açıklaması: En doğru kişi Kılıçdaroğlu’dur"

"CHP'LİLERİN GÖNLÜNDE GENEL BAŞKAN'IN ADAY OLMASI YATAR"

Sunucudan gelen CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mudur? sorusuna cevap veren Bülent Tezcan "Bütün CHP’lilerin gönlünde Genel Başkan’ın aday olması yatar. Bana göre bu işi yürütecek Genel Başkanlar içerisinde en doğru kişi Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu kazanacak adaydır, Kılıçdaroğlu’nun kazanıp kazanamayacağı tartışması 6’lı masanın ruhuna aykırı bir tartışmadır. Genel Başkanımız ‘Aday masadan çıkacak’ dedi bitti."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı açıklaması: En doğru kişi Kılıçdaroğlu’dur

"6’lı masa kimi Cumhurbaşkanı adayı gösterirse kazanacaktır. 6 lider çıkıp sorumlu bir süreç yönetiyor. Bu çerçevede liderlerin birini çekip ‘Şu kazanır mı? Bu kazanır mı?’ tartışması doğru değil. Kimi gösterirlerse onu destekleyeceğiz."

Biz film çevirmiyoruz, seyircisi çok olan işin peşinde değiliz. Biz çökmüş bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmanın peşindeyiz, o zaman gerçek ihtiyacı bulacağız, sorumlu siyaset budur." ifadelerine yer verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deniz otobüsü kullanacaklar dikkat! O seferler iptal edildi!
Deniz otobüsü kullanacaklar dikkat! O seferler iptal edildi!
Son dakika | MSB acı haberi verdi: Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi verdi: Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu
Kadıköy’de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Kadıköy’de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Sokak hayvanları için çalışmalar başlatıldı!
Son Haberler
Libya'da Dendias krizi, Trablus'ta uçaktan inmeyi ederek Bingazi'de Hafter'le görüştü
Libya'da Dendias krizi, Trablus'ta uçaktan inmeyi ederek Bingazi'de Hafter'le görüştü
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi
Amasya'da yağ fabrikasında korku dolu anlar! 6 işçi kuyuda baygın halde bulundu!
Amasya'da yağ fabrikasında korku dolu anlar! 6 işçi kuyuda baygın halde bulundu!
İran cumhurbaşkanı Reisi, ülkedeki rejim yanlısı aydın ve yazarları eleştirdi
İran cumhurbaşkanı Reisi, ülkedeki rejim yanlısı aydın ve yazarları eleştirdi
Çanakkale'de feci kaza: Yaralılar var
Çanakkale'de feci kaza: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masa çıkışı: "Temenni ederiz ki İYİ Parti masayı terk ederek konumunu gözden geçirir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masa çıkışı: "Temenni ederiz ki İYİ Parti masayı terk ederek konumunu gözden geçirir"
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti
Esra Erol'da programında akıl almaz olay! 4 çocuklu kadın TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı, sözleri pes dedirtti
Kadıköy’de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Kadıköy’de metrobüs kazası! Olay yerine ekipler sevk edildi!
Son dakika | MSB acı haberi verdi: Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi verdi: Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklama
Her şeyi tek tek anlattı! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı!
Her şeyi tek tek anlattı! İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir'in ifadesi ortaya çıktı!
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti