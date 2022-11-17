CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı açıklaması: "En doğru kişi Kılıçdaroğlu’dur"

TV100 kanalında Deniz Gürel'in hazırladığı Ankara'da Neler Oluyor programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcı Bülent Tezcan, bir süredir herkesin merak ettiği Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yeşil ışık yaktı.

"CHP'LİLERİN GÖNLÜNDE GENEL BAŞKAN'IN ADAY OLMASI YATAR"

Sunucudan gelen CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mudur? sorusuna cevap veren Bülent Tezcan "Bütün CHP’lilerin gönlünde Genel Başkan’ın aday olması yatar. Bana göre bu işi yürütecek Genel Başkanlar içerisinde en doğru kişi Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu kazanacak adaydır, Kılıçdaroğlu’nun kazanıp kazanamayacağı tartışması 6’lı masanın ruhuna aykırı bir tartışmadır. Genel Başkanımız ‘Aday masadan çıkacak’ dedi bitti."

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"6’lı masa kimi Cumhurbaşkanı adayı gösterirse kazanacaktır. 6 lider çıkıp sorumlu bir süreç yönetiyor. Bu çerçevede liderlerin birini çekip ‘Şu kazanır mı? Bu kazanır mı?’ tartışması doğru değil. Kimi gösterirlerse onu destekleyeceğiz."

Biz film çevirmiyoruz, seyircisi çok olan işin peşinde değiliz. Biz çökmüş bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmanın peşindeyiz, o zaman gerçek ihtiyacı bulacağız, sorumlu siyaset budur." ifadelerine yer verdi.