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  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan sağlık çalışanlarına destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan sağlık çalışanlarına destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa, Kültürpark'ta düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının haklı taleplerini desteklediklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan sağlık çalışanlarına destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Sağlık çalışanlarının haklı taleplerini destekliyoruz. CHP olarak gerek komisyonlarda gerek Mecliste bu konuların takibini yapacağız. Sorunların çözülmesi için çaba sarf edeceğiz." dedi. Karabıyık, Kültürpark'ta düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının haklı bazı talepleri olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan sağlık çalışanlarına destek

"KOMİSYONLARDA VE MECLİSTE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Eğitimde, sağlıkta, sosyal güvelik ve güvenlikte kadronun önemine değinen Karabıyık, "Kovid-19 sürecinde özellikle bütün sağlık çalışanları, kendilerinin sağlıklarını hiçe sayarak ön planda bizler için mücadele verdiler ve bir savaşın önde giden neferleri oldular." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan sağlık çalışanlarına destek

Karabıyık, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının herkes tarafından alkışlandığını aktararak, "Sağlık çalışanlarının haklı taleplerini destekliyoruz. CHP olarak gerek komisyonlarda gerek Mecliste bu konuların takibini yapacağız. Sorunların çözülmesi için çaba sarf edeceğiz. Onlara kulak vermemiz, onların taleplerini dile getirip takipçisi olmamız önemli." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan sağlık çalışanlarına destek

Daha sonra Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şube Başkanı İrfan Açık, sendikalarının sağlık çalışanlarıyla ilgili hazırladığı kanun teklifine ilişkin topladıkları imzaları Karabıyık'a teslim etti.

Berna Akkaya
Editör


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