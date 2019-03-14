CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Bayramiç'te

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin Bayramiç Belediye Başkan adayı Mert Uygun'a destek için ilçeyi ziyaret etti.

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Bayramiç'te temaslarda bulundu. CHP'nin Bayramiç Belediye Başkan adayı Mert Uygun'a destek vermek için ilçeye gelen Erkek, kahvehaneleri ve pazar alanını gezdi.

Vatandaşlarla sohbet ederek partisinin belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarına oy isteyen Erkek'e çok sayıda partili eşlik etti.

Pazar alanını gezerek esnafla sohbet eden Erkek, istek ve beklentilerini dinledi.

Seçim bürosu önünde vatandaşlara seslenen Erkek, "Çok yoğun çalışıyoruz. Partimiz ve kendimiz için değil, çocuklarımız yani geleceğimiz için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'de beka sorunu olmadığını savunan Erkek, "Beka sorunu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra vatanımız işgal edilmişti, o zaman ortaya çıktı. Bu beka sorunu 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla son buldu. Hiçbir iktidar, yerel seçim öncesi beka tartışması açmamalı. Yerel seçimler için ülkeyi bu kadar germeye değmez. Biz bunu yapmayacağız. Biz belediyeciliğimizi anlatacağız. Projelerimizi, halkçı belediyeciliği konuşacağız çünkü bizim derdimiz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Yolsuzluk ve işsizlikle mücadele edeceğiz. Belediyecilik bu noktada çok önemli. Bayramiç, çok daha iyi yerleri hak ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA