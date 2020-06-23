CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Demirtaş' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş "hak ihlali" kararlarına değindi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yargıdan, yargıçtan zaman zaman şikayet ediyoruz ama elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan saygın hakimler, savcılar var." dedi.

"TAHLİYE KARAR ALINDIYSA UYGULAYACAKSINIZ"

Demirtaş'ı işaret eden Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Düşüncelerini beğenirsiniz beğenmezsiniz, katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir şey, ama bir insanı haksız hukuksuz yere hapse atarsanız, tahliye kararlarını uygulamamak için elli dereden su getirip tekrar hapse atarsanız, toplumun vicdanı kanar.

Yazıktır günahtır, adalete, insanlığa bu kadar zulmetmeyin. Bir kişi hapis yattıysa yattı, cezasını çektiyse çekti, tahliye kararı alındıysa uygulayacaksınız.

Hangi gerekçeyle uygulamıyorsunuz? 'AİHM kararlarını da uygulamam.' diyor"