CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Suriye çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Grubu'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye'yi bölmeye çalıştığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI İLE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda daha önce de çelişkili açıklamalarda bulunmuş ve sözleri nedeniyle tepki toplamıştı.

Kılıçdaroğlu, diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğini savunup Erdoğan'ın İdlib ile ilgili dünya liderleriyle görüşmesini eleştirerek kendisiyle çelişmişti.