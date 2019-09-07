CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Hiçbir güç beni durduramaz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede herkesin mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağım ve mücadele edeceğim. Hiçbir güç beni durduramaz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ı makamında ziyaret etti. Kendisine Aydın'a özgü incir sepeti hediye edilen Kılıçdaroğlu, çıkışta belediye önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Aydın'ın doğası ve iklimiyle birçok güzelliğe sahip olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, doğanın korunması konusunda mücadele eden sivil toplum örgütlerine her zaman destek olacaklarını söyledi. Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Çiftçi de, esnaf da, sanayici de, işçi de hayatından memnun olmalı. Sorunlarından arınmış bir Türkiye inşa edebilirsek, hepimiz mutlu olacağız. Bizim görevimiz, sorunlarınmış bir Türkiye. Bunu yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Ben tek başına yapabilir miyim, elbette hayır. Beraber yapacağız, çünkü demokrasilerde olduğu gibi gücü milletten alacağız. Yani sizde alacağız, siz güç verdiğiniz sürece bun bunu yapmaya hazırım" diye konuştu.

"Sorunları biliyoruz ve çözeceğiz"

Türkiye'nin gerek yurt içi gerekse yurt dışı sorunlarının hepsini bildiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ben sorunları söyleyince bana kızıyorlar ama ben bunların hepsi çözülene ve bu ülkeye huzur gelinceye kadar mücadelemi yapacağım. Bütün sorunları biliyoruz ve çözeceğiz. Çözmek için de en büyük desteği sizden alacağız. Kadınıyla erkeğiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte yapacağız. Bu ülkede herkesin mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağım ve mücadele edeceğim. Hiçbir güç beni durduramaz. Sadece ve sadece güvenin. Beraber yola çıktık, yine hep birlikte Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz. Bu yöneticiler bunu yapamıyor, bunlar ülkenin başını beladan belaya sokuyor. Bu ülke, en zor gün ve koşullarda bile kendi bağımsızlığını sağlamıştır. Umutsuzluğa kapılma hakkımız yok, çünkü şuan daha iyi noktadayız. Yeter ki demokrasiye inanalım, yeter ki bizim gibi düşünenleri yanımıza alalım."

Deve sütü içti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Efeler Belediyesi'nin ardından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti. Belediye önünde deve ile karşılanan Kılıçdaroğlu, Başkan Kaya'nın makamında ikram edilen deve sütünden içti.

Belediye önünde toplanan kalabalığa ilk seslenen Başkan Kaya, "İncirliova'ya gelindiğinde akla önce incir gelir. Sonra deve gelir, deve güreşleri gelir. İlçemizin sembolü deveyle sizi karşıladık. Deveciden başkan olmaz dediler, Bu İncirliova'nın güzel insanları deveciyi başkan yaptı. Millet İttifakı olarak siz bizi aday gösterdiniz, bizde onların yaptığı gibi kimseyi ayrıştırmadan gönülleri birleştirdik, İncirliova halkı onların bu tavrına seçimde cevabını verdi ve deveciden başkan oldu" dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın güzel bir İncirliova oluşturmayı amaçladığını belirten Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen deve sütüyle ilgili olarak, "Sağolsun içmemiştim, deve sütü içme imkanım oldu burada. Başkan çalışıyor, üretiyor, üretmek istiyor" diye konuştu.

İncirliova ziyaretinin ardından Germencik'e geçen Kılıçdaroğlu CHP'li Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i makamında ziyaret etti Başkan Öndeş, Kılıçdaroğlu'na, ilçe hakkında bilgi verdikten sonra Germencik İnciri hediye etti.

Kaynak: İHA