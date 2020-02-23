CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Livaneli ile Sevdalım Hayat" konserine katıldı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Livaneli ile Sevdalım Hayat" konserine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ankara Congresium'da "Livaneli ile Sevdalım Hayat" konserini dinledi.

İdlib'deki şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan konserde Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, çocukları Kerem ve Mine Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA