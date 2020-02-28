CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadelerini kullandı.









Kaynak: AA