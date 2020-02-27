CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Regaip Kandili mesajı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Bu mübarek kandil gecesinde, herkesin birlik ve beraberlik içinde barış dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum." ifadesini kulandı.





Kaynak: AA