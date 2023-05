CHP Genel Merkezinde bulunan "Ben Kemal Geliyorum" yazılı afiş indirildi

Seçim öncesi iktidara geçmek amacıyla farklı stratejiler deneyen Kılıçdaroğlu, önce HDP'nin desteğini aramış, daha sonra da Ümit Özdağ ile anlaşmaya çalışmıştı.

Muhalefet lideri, seçime hazırlık sürecinde şarkılar, millet buluşmaları ve reklamlarla kampanyasını yürütürken, parti grup toplantısında bir film repliğiyle çıkış yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum." sözleri, muhalif seçmenler arasında sıkça kullanılan bir slogan haline gelmiştir.

Seçimden sonra afiş kaldırıldı

Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum" sloganıyla hazırlanan büyük boyutlu afiş, seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte CHP Genel Merkezi'nde asılı duruyordu. Ancak bugün itibarıyla afişin kaldırıldığı görüldü. Bu durum, seçimlerin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan değişimleri ve yeni döneme yönelik adımları yansıtabilir.

Önemli isimlerden değişim sesleri

CHP Genel Merkezi'nde bunlar yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "değişim" vurgulu bir mesaj yayımladı.

"Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim” sözlerine tepki gösterdi. Özcan, Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısında da bulundu. Tanju Özcan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

