CHP Giresun'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2137 Giresun Seçim sonuçları son durum!

Giresun'da oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar oyların sayılması için bekliyor. Bu kapsamda pek çok kişi “2023 CHP Giresun'dan ne kadar oy aldı, Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nedir, kim önde” gibi sorulara yanıt arıyor. Bölge Gündem seçim özel sayfasında Giresun Seçim sonuçları canlı olarak aktarıyor. İşte CHP'nin Giresun'daki oy oranı!

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CHP Giresun'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2137 Giresun Seçim sonuçları son durum!

Yüksek seçim kurulunun seçim takvimi işlerken Giresun seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın açıkladığı bilgiye göre yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. Öte yandan Giresun'da oy verme işlemini tamamlayanlar CHP Giresun'da ne kadar oy aldı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Giresun Seçim sonuçları nedir, Giresun'da Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı kazandı? diye araştırıyor.

CHP GİRESUN'DAN NE KADAR OY ALDI 14 MAYIS 2023 GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM!

CHP Giresun'da ne kadar oy aldı sorusunun cevabını Bölge Gündem Haber, seçim özel sayfasında bulabilirsiniz. Hemen seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıdaki kırmızı renkli bağlantıya tıklayın. Linkteki seçim sonuçları verileri İhlas Haber Ajansı tarafından resmi olarak alınmaktadır.

2023 Giresun Milletvekili Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

2023 GİRESUN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Bilindiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hem milletvekilleri hem de cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Bu sebeple Giresun'da hangi cumhurbaşkanı adayına ne kadar oy gittiğini de yine aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklayarak Cumhurbaşkanlığı sonuç sayfamızda bulabilirsiniz.

2023 Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

2023 SEÇİMLERİ GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? GİRESUN KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN

14 Mayıs 2023 Giresun Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yasakların kaldırılmasıyla sandıkların açılmaya başlanmasıyla başlayacak. Bu kapsamda saat 18.00’dan YSK’dan gelecek açıklamaya göre hareket edilecek.

DİĞER İLLERİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Merak ettiğiniz illerin seçim sonuçlarını canlı olarak aşağıdaki linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz. 

AK Parti Bartın'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bartın Seçim sonuçları son durum! 

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