CHP Grup Başkanvekili Altay’dan bankalara tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bir özel bankanın vatandaşın 2 bin TL'lik senedi ile ilgili vatandaştan 400 lira protesto senedi, masrafı talep eden bankalar var. Bunları yadırgıyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, CHP'nin 49 başlıkta Covid-19 süresince vatandaşların ve ekonominin karşılaşacağı sorunlarla ilgili çözüm önerilerini iktidar partisine ilettiklerini ve yazıya döktüklerini ifade etti. Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özel bankaları fedakarlık yapmamakla itham ettiklerini hatırlatarak, "Doğruluk payları var. Örneğin, bir özel bankanın vatandaşın 2 bin TL'lik senedi ile ilgili vatandaştan 400 lira protesto senedi, masrafı talep eden bankalar var. Bunları yadırgıyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz. 23 kamu bankası da esas itibarıyla özel bankalardan çok farklı işler yapmıyorlar" dedi.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne infaz kanun teklifi için ne zaman başvuracağına ilişkin soruya Altay, "Anayasa Mahkemesi hazırlıklarımız hem şekil hem de esas bakımından devam etmektedir. Yasanın öngördüğü tarih içinde hem şekil hem esas bakımından dayanağını Anayasa'dan alan başvurumuzu Yüksek Mahkememize yapacağız. Muhtemelen bu hafta sonuna kadar şekil bakımından başvurumuz gerçekleşmiş olur. Esas bakımından çok titiz bir çalışmayı arkadaşlarımız yürütüyor. Anayasamızın 87, 88, iç tüzüğün 92. maddelerine dayanan başvurumuzu şekil yönünden gerçekleştireceğiz" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Şentop'un 23 Nisan oturumuna ilişkin açıklamalarıyla ilgili de Altay, "Bizim Mecliste Cumhurbaşkanına ayrılan loca daha sosyal mesafeye uygun, steril, güzeldir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan özel oturumuna her zamanki gibi gelip özel, steril, hijyenik locadan izleyeceği umudumu koruyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA