CHP Grup Başkanvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit savurdu

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, skandal bir 31 Mart açıklamasında bulundu. İyice şaşıran Altay, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye hakaret etti ve hapse atılacaklarını söyledi.

ENGİN ALTAY KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Engin Altay, 1963'de Sinop'un Erfelek ilçesinde Kazım ve Nazile Altay çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erfelek'te tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Yüksek Okulundan mezun oldu.

Engin Altay, Sivas ve Sinop illerinde öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yaptı. Erfelek İlçesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde yer aldı. 2004-2008 tarihleri arasında CHP MYK Üyeliği, 2010-2012 yıllarında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. CHP 18. Olağanüstü Kurultayında Kurultay Başkanlığı yaptı.

22, 23 ve 24. Dönemde Sinop Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 22. Dönemde Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını sürdürdü. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

Orta derecede İngilizce bilen Engin Altay, bir çocuk babasıdır.