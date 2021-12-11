CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan skandal çıkış: "Hükümetinize söyleyin terörle insan gibi mücadele etsin"

TBMM Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmede CHP ile MHP milletvekilleri arasında HDP üzerinden tartışma çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı konuşmada hükümete akıl verdi. ‘Parti içinde PKK’lıların olması HDP’yi terörist yapmaz diyen’ diyen Altay, “Hükümetinize söyleyin terörle insan gibi mücadele etsin. HDP ile didişmeyi bırakın.” çıkışında bulundu.

Altay’ın terör örgütü PKK’nın siyasi faaliyet ilişkisi yürüttüğü HDP’ye ilişkin sözlerine MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül sert çıkıştı.

“HDP, PKK BAĞLANTILI OLABİLİR”

Altay açıklamasında, “Her siyasi partinin içinde terör örgütleriyle ilişkili insanlar var, düzeltiyorum bazı siyasi partilerde. Türkiye’de bunu biliyoruz. AK Parti ‘nin içinde FETÖ ile ilişkili insanlar var. Ben bu yüzden ‘AK Parti teröristtir’ diyemem. Yanlış olur. HDP’nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir.” ifadelerini kullandı.