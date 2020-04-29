CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den memurlara tehdit!

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Alkış, paylaşımında "Bu 28 Şubat kafasıdır. Bu 15 Temmuz öncesi millete ve devlete sallanan parmakla aynıdır. Bu çok açık vesayetçi bir tehdittir. Özgür Özel’in siyaseti maske, yaptıkları vesayet özlemidir. Şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, MEMURLARA TEHDİTLER SAVURDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan tehditlerini hatırlatan ifadelerde bulunmuş, "Saray rejiminin sonu geliyor" diyerek memurları tehdit etmişti.

Özel, skandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız."