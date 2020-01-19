CHP Havsa İlçe Başkanlığına Hüseyin Özden seçildi
EDİRNE (AA) - CHP Havsa İlçe Başkanlığının olağan kongresi yapıldı.Havsa Esnaf Sanatkarlar Odası Toplantı salonundaki kongrede, Hüseyin Özden ve Fedayi Işık başkanlık için adaylığını açıkladı.Kongrede, 101 delegeden 70'inin oyu Özden başkan seçildi.Kendisini başkanlığa getiren...
EDİRNE (AA) - CHP Havsa İlçe Başkanlığının olağan kongresi yapıldı.
Havsa Esnaf Sanatkarlar Odası Toplantı salonundaki kongrede, Hüseyin Özden ve Fedayi Işık başkanlık için adaylığını açıkladı.
Kongrede, 101 delegeden 70'inin oyu Özden başkan seçildi.
Kendisini başkanlığa getiren partililere teşekkür eden Özden iyi çalışmalar yapacaklarını vurguladı.
Kaynak: AA
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