CHP, HDP'den vaz mı geçti? "Öcalan'ı serbest bırakan namussuz, şerefsizdir"

14 Mayıs'taki seçim yenilgisi sonrası söylem değişikliğine giden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda 5,17'lik oy oranına sahip ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oylarını almak istiyor.

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Kılıçdaroğlu, seçim döneminde HDP'yi ziyaret etmiş, HDP de CHP liderinin lehine seçimde aday çıkarmamıştı. Hatta Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakmayı vaadetmişti.

Bu tablodan dolayı "terör" eleştirisi alan ve oyu çok aşağıda kalan Kılıçdaroğlu'nun, daha milliyetçi bir söylem takındığı görülüyor.

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Millet İttifakı'nın kurmayları da benzer bir söylemle ikinci tur çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar'da parti otobüsünün üzerinde vatandaşlara seslendi.

HDP'nin Öcalan'ı serbest bırakacağını defaatle vadettiği söylemlerine ilişkin konuşan Özel, "Yalan yanlış videolar montajlayarak CHP'yi, Millet İttifakı'nı haksızca, yalanla, iftirayla itham ettiler. Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir" dedi.

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İHA, SİHA ve TCG Anadolu projeleriyle gurur duyduklarını ifade eden Özel, "İnanın, baharı getireceğiz. 28 Mayıs'tan sonra her şey çok güzel olacak" diyerek sözleini bitirdi.

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