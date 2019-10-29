CHP İl Başkanı Ali Çankır; “Ülkemizin doğum günü kutlu olsun”

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Cumhuriyetin ilanının 96'ıncı yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

CHP İl Başkanı Ali Çankır, mesajında; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk Milleti'nin karakterine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir" diyerek ilan ettiği Cumhuriyetin 96.yılını kutlamanın gurur, heyecan ve coşkusu içerisindeyiz. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin yıldönümüdür. Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimiz, Anadolu insanının Büyük Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, bağımsız ve başı dik bir ulus olarak yaşama kararlılığımızın tüm dünyaya ilanıdır. Ulusumuzu; demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle buluşturan Cumhuriyet, köklü değişim sürecinin temeline laiklik ilkesini yerleştirmiştir. Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniliklere açık, aklı, bilimi ve geleceğe yönelik fikirleri ön plana çıkaran en temel niteliğidir. Türk Ulusu olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere Cumhuriyet yolunda çağdaş, uygar ve geleceği aydınlatan adımlarla ulaşılabileceğimizin bilincindeyiz. Bu bilincin bizden sonraki kuşaklara aynı hassasiyetle aktarılması, Büyük Kurtarıcının da ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olmasını sağlayacak en önemli güçtür. Ulu Önder Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği ve yüce Türk Milletinin canı pahasına büyük fedakarlıkla kurduğu Cumhuriyet'i korumak bizim birinci ve asli görevimizdir. Çünkü Cumhuriyet, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün, egemenliğin sadece ve sadece millette olduğunun teminatıdır.

Cumhuriyet eşit ve özgür yaşamın anahtarıdır. Yurttaş olmaktır. Kadının iş ve sosyal hayata katılımıdır. Cumhuriyet Türk kadınının çağdaşlaşma projesi ve kadın devrimidir. Barış, huzur ve güven içinde yaşanacak bir Türkiye'nin yeniden inşası için, varlığımızın ve geleceğimizin garantisi olan Cumhuriyet ve onun eşsiz kazanımlarına hep birlikte sahip çıkılması çağrısında bulunuyor, bu düşüncelerle birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA