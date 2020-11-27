CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şoku

Bu sabah, Cumhuriyet İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'nun motosikleti Beyoğlu'ndaki evinin önünden çalındı

MOTOSİKLETİNİN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜ

Ali Naki Kaftancıoğlu işine gitmek için evden çıktığında yaklaşık 80 bin TL değerindeki motosikletin yerinde olmadığını gördü.

Kaftancıoğlu, durumu polise bildirdi. Olayın ardından çalışma başlatan, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, motorun çalındığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelemelerin ardından, iki kişi oldukları görülen hırsızların motosikleti Fatih Karagümrük'te boş bir alana bıraktıkları tespit edildi. Ekiplerce bulunan motosiklet, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.