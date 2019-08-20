CHP İl Başkanı Kiraz’dan açıklama

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, düzenlediği basın toplantısı ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin harcamaları ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.

CHP'li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte kameraların karşısına geçen İl Başkanı Enver Kiraz, geçtiğimiz günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin misafir ağırlama adı altında yaptığı harcamalarla ilgili bir açıklama yaptıklarını anımsattı. Bu açıklamanın ardından önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın kendilerini hedef alan bir açıklama yaptığını ifade eden Kiraz, "4 yılda Malatya Belediyesi 254 ağırlama yapmış. Bu ağırlama için 11 milyon 500 bin lira para harcanmış. Bunu söyledikten sonra eksiden Belediye Başkanlığı yapmış ve şu anki AKP'li Milletvekili bir cevap verdi. Sayın Ahmet Çakır'ın cevabına baktık "Yalan, iftira, iş birliği yapıyorlar" diyor ama sonuç bölümüne geldiğinde olayı kabul edip bu harcamaların normal olduğunu söylüyor. Bir taraftan yalan iftira diyor bir taraftan da bunlar normaldir diyor. Başka belediyeleri örnek vermeye çalışıyor. Şimdi bir şeyin yalan ve iftira olması için bizim bir iddia da bulunmamız gerekiyor. Ama biz bir iddiada bulunmadık. Biz gerçek bir şeyi kamuoyuyla paylaştık" dedi.

CHP olarak Malatya Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporunda gerçekleşen rakamları kamuoyu ile paylaştıklarını ifade eden Kiraz, "Biz 254 kişiye ne yedirdiniz ne içirdiniz de bu kadar parayı harcayabildiniz diye sorduk. Ama bundan sonra daha vahim açıklamalar geldi. Yine Sayın Çakır "Belediyenin borçları vatandaşı ilgilendirmez" diye açıklama yaptı. Malatya Belediyesini babanızın şirketi gibi görüyorsunuz, onun içinde halkı ilgilendirmez diyorsunuz. Belediyeyi çiftliğiniz gibi görüyorsunuz ve halkada sizi ilgilendirmez diyorsunuz. Bal gibi ilgilendirir, Malatya Belediyesinde hepimizin, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Orası tüm Malatyalıların." İfadelerine yer verdi.

Mevcut Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın "4 ayda 40 Milyon tasarruf ettik" açıklamasını hatırlatan CHP'li Kiraz, "İsraf yoksa bu tasarruf nasıl yapılmış bunu da merak ediyoruz" dedi.

Milletvekili Ahmet Çakır'ı eleştiren Kiraz şöyle devam etti:

"Bizi, yeni belediye başkanını suçlarken arada köprü olarak kullanmayın. Bütün raporlar belgeler ortada, Yeni Başkan AKP'nin daha önceki başkanlar AKP'nin başkanları. Birbirinize yapacağınız suçlamaları bizim üzerimizden yapmayın, direk birbirinize yapın. Faaliyet raporlarına göre, 4 yılda temsil ve ağırlamada 254 ağırlama yapılmış. Bu 254 ağırlamanın 81'i AKP'nin Malatya Milletvekillerine yapılmış. Buda ağırlıkla 2 Milletvekiline yapılmış. 2 Milletvekiline neredeyse 81 kez ağırlama yapılmış. Yine AKP'nin Malatya dışındaki 20 Milletvekiline de ağırlama yapılmış. Bunlar Bakan değil, Cumhurbaşkanı değil, Bürokratik yapıdan ağırlanması gereken kişiler değil. CHP'nin Malatya Milletvekili var. Bir tane satırda CHP'nin adı geçiyor mu? Defalarca aynı Milletvekillerini Malatya'da ağırlamışlar. Bu Milletvekilleri sonra Ahmet Çakır'a destek veriyor. Sizi ağırlamış sizde ona destek veriyorsunuz. Kim Çakır'a destek vermişse o ağırlanmış. Toplamda AKP'li Milletvekilleri 254 ağırlamada 101 defa ağırlanmış. Bu süre zarfında yüzlerce CHP Milletvekili Malatya'ya geldi. Bir tanesinin adı var mı? Orası sadece AKP'nin belediyesi mi? Bizim 3 tane Malatya'da belediyemiz var. Onların faaliyet raporlarını incelesinler. Bizim Milletvekilleriyle ilgili bir tek ağırlama gideri göremezsiniz. Malatya Büyükşehir Belediyesi yiyin efendiler yiyin yeri olmuş."

Kaynak: İHA