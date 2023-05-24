CHP ile ilişkilerini eleştirdi, HDP'ye tepki gösterdi, PKK sempatizanı canıyla tehdit etti!

Türkiye 14 Mayıs'ta ilk turunu tamamladığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna yaklaşırken tüm taraflar kampanyalarına devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyası yürütme amacı ile Oğuzhan Uğur'un kanalı olan BabalaTv' ye katılarak soruları cevapladı. Yayınlanan tanıtım videosunda, Umut Nimet Ataş isimli bir seyircinin konuşmaları dikkat çekti.

HDP CHP ilişkisine tepki

Tanıtımı yayınlanan programda yer verilen Umut Ataş, Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı ve farklı konularda sorular yönelten Umut Ataş CHP ve HDP'nin beraberlikleri hakkında da tepkilerini dile getirdi.

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Umut Nimet Ataş, Kılıçdaroğlu'nna; "Diyarbakırlı bir Kürt genciyim. Bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun ve güven ortamının devamı için Ak Parti'ye dört elle sarıldım." Cümlelerini kurduktan sonra "Diyarbakır ziyareti esnasında sizi takip ediyordum. Kürt halkı adına teröre baş kaldıran Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeden gidip, otelde danışmanlarınızın sizi yanıltması beni üzdü" açıklamasında bulundu.

Programın tanıtım videosunun yayınlanmasının hemen ardından Umut Nimet Ataş'ın sosyal medya hesaplarını "Bumo" isimli bir PKK sempatizanı tarafından tehdit mesajları atıldı. Bumo isimli PKK sempatizanının attığı mesaj: "Umut çok gez tadını çıkar, yakında kafana sıkacağız,"

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Bayrak inmez, ezan dinmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez!

Umut Nimet bu sosyal medya hesabına gelen bu tehdit mesajı sonrası Pkk sempatizanına cevap olarak bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda "Az önce aldığım mesaj Allah'a and olsun ! Boyun eğmeyeceğim ! Pkk terör örgütüdür ! Bu devlet benim bu bayrak benimdir ! Ben Türkiye cumhuriyeti devletinin evladıyım ! Şerefsizlere sesleniyorum bayrak inmez ezan dinmez şehitler ölmez vatan bölünmez !" cümlelerini sarfetti.