CHP ile ilişkilerini eleştirdi, HDP'ye tepki gösterdi, PKK sempatizanı canıyla tehdit etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un kanalı olan Baba Tv'de soruları cevapladı. Yayınlanan tanıtım videosunda dikkat çeken bir an oldu. Umut Nimet Ataş isimli seyircinin CHP, HDP ilişkisine tepki vermesi, üzerine PKK sempatizanları tarafından tehdit edildi.

YAYINLAMA
Google News
CHP ile ilişkilerini eleştirdi, HDP'ye tepki gösterdi, PKK sempatizanı canıyla tehdit etti!

Türkiye 14 Mayıs'ta ilk turunu tamamladığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna yaklaşırken tüm taraflar kampanyalarına devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyası yürütme amacı ile Oğuzhan Uğur'un kanalı olan BabalaTv' ye katılarak soruları cevapladı. Yayınlanan tanıtım videosunda, Umut Nimet Ataş isimli bir seyircinin konuşmaları dikkat çekti.

HDP CHP ilişkisine tepki

Tanıtımı yayınlanan programda yer verilen Umut Ataş, Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı ve farklı konularda sorular yönelten Umut Ataş CHP ve HDP'nin beraberlikleri hakkında da tepkilerini dile getirdi.

Umut Nimet Ataş, Kılıçdaroğlu'nna; "Diyarbakırlı bir Kürt genciyim. Bununla da şeref duyuyorum. Oradaki huzurun ve güven ortamının devamı için Ak Parti'ye dört elle sarıldım." Cümlelerini kurduktan sonra "Diyarbakır ziyareti esnasında sizi takip ediyordum. Kürt halkı adına teröre baş kaldıran Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeden gidip, otelde danışmanlarınızın sizi yanıltması beni üzdü" açıklamasında bulundu.

Programın tanıtım videosunun yayınlanmasının hemen ardından Umut Nimet Ataş'ın sosyal medya hesaplarını "Bumo" isimli bir PKK sempatizanı tarafından tehdit mesajları atıldı. Bumo isimli PKK sempatizanının attığı mesaj: "Umut çok gez tadını çıkar, yakında kafana sıkacağız,"

CHP ile ilişkilerini eleştirdi HDP'ye tepki gösterdi Pkk sempatizanı canıyla tehdit etti

Bayrak inmez, ezan dinmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez!

Umut Nimet bu sosyal medya hesabına gelen bu tehdit mesajı sonrası Pkk sempatizanına cevap olarak bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda "Az önce aldığım mesaj Allah'a and olsun ! Boyun eğmeyeceğim ! Pkk terör örgütüdür ! Bu devlet benim bu bayrak benimdir ! Ben Türkiye cumhuriyeti devletinin evladıyım ! Şerefsizlere sesleniyorum bayrak inmez ezan dinmez şehitler ölmez vatan bölünmez !" cümlelerini sarfetti.

4
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycanlı isimden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Orta Koridor" projesi gerçeği yansıtmıyor
Azerbaycanlı isimden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Orta Koridor" projesi gerçeği yansıtmıyor
CHP- Zafer partisi protokolüne 6'lı masadan ilk tepki geldi: Kazanmak için her yol Mübah değildir
CHP- Zafer partisi protokolüne 6'lı masadan ilk tepki geldi: Kazanmak için her yol Mübah değildir
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesine dakikalar kala şaşkınlık veren paylaşım! "İçişleri Bakanı olarak ...
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesine dakikalar kala şaşkınlık veren paylaşım! "İçişleri Bakanı olarak ...
6'lı masada Ümit Özdağ çatlağı, Kılıçdaroğlu iktidar olabilmek için önüne gelenle protokol imzalıyor
6'lı masada Ümit Özdağ çatlağı, Kılıçdaroğlu iktidar olabilmek için önüne gelenle protokol imzalıyor
Son Haberler
1'i akraba 4'ü aynı aileden 5 kişilik seri infaz: Öldürüp tarlaya gömmüş
1'i akraba 4'ü aynı aileden 5 kişilik seri infaz: Öldürüp tarlaya gömmüş
Bebeklerde Öpücük Hastalığı Nedir, Belirtileri Neler, Nasıl Bulaşır? Çocuklarda Öpücük Hastalığı Hakkında Bilgi!
Bebeklerde Öpücük Hastalığı Nedir, Belirtileri Neler, Nasıl Bulaşır? Çocuklarda Öpücük Hastalığı Hakkında Bilgi!
Depremde kayaların koparak tahrip ettiği köy: 1500 rakımlı tepeye yeniden inşa edildi
Depremde kayaların koparak tahrip ettiği köy: 1500 rakımlı tepeye yeniden inşa edildi
Protokol sonrası HDP'den ilk açıklama geldi, 'boykot, moykot yok'
Protokol sonrası HDP'den ilk açıklama geldi, 'boykot, moykot yok'
Bakan Varank'tan 2. tur açıklaması: Yakıtı veren şimdi otomobilin kendisini de verecektir
Bakan Varank'tan 2. tur açıklaması: Yakıtı veren şimdi otomobilin kendisini de verecektir
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı, FETÖ'lü olay gönderme
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı, FETÖ'lü olay gönderme
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, emeklilere yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, emeklilere yeni müjde!
CHP- Zafer partisi protokolüne 6'lı masadan ilk tepki geldi: Kazanmak için her yol Mübah değildir
CHP- Zafer partisi protokolüne 6'lı masadan ilk tepki geldi: Kazanmak için her yol Mübah değildir
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 24 Mayıs Çarşamba hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 24 Mayıs Çarşamba hava durumu nasıl olacak?
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 24 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu, seçilse bile meclis çoğunluğu cumhur ittifakında olduğu için kanun bile çıkaramaz
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu, seçilse bile meclis çoğunluğu cumhur ittifakında olduğu için kanun bile çıkaramaz
Daha önce zafer işareti yapan Ekrem İmamoğlu, şimdide ben iyi bir ülkücüyüm dedi
Daha önce zafer işareti yapan Ekrem İmamoğlu, şimdide ben iyi bir ülkücüyüm dedi
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı