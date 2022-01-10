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  3. CHP ile İYİ Parti birbirine girdi! "Bizim kümesimizde yaşıyorsunuz" cümlesi İYİ Parti'yi çılgına çevirdi! "Biz kimsenin kuklası değiliz!"

CHP ile İYİ Parti birbirine girdi! "Bizim kümesimizde yaşıyorsunuz" cümlesi İYİ Parti'yi çılgına çevirdi! "Biz kimsenin kuklası değiliz!"

Ümraniye Belediye Meclisi 2022 yılının ilk oturumunda gergin anlara şahitlik etti. Ocak ayı 1. Oturumunda sinirden çılgına dönen Millet İttifakı üyeleri, birbirlerine ağza alınmayacak cümleler sarf etti.

CHP ile İYİ Parti birbirine girdi! "Bizim kümesimizde yaşıyorsunuz" cümlesi İYİ Parti'yi çılgına çevirdi! "Biz kimsenin kuklası değiliz!"

Ümraniye Belediye Meclisinin Ocak ayı 1. Oturumunda, CHP ve İyi Parti Meclis üyeleri birbirlerine çirkin sözler sarf etti. İki parti arasında oluşan gerginlik, üyelerin eteklerindeki taşları bir bir dökmelerine neden oldu. İyi Partili Meclis üyeleri, Denetim komisyonu seçimlerinde haksızlık yapıldığını savunarak, "Böyle ittifak olmaz olsun. Bizlere hiçbir şey sorulmuyor. Hiçbir arkadaşımıza komisyonlarda görev verilmedi." ifadelerini kullanınca, ortalık birbirine karıştı.

CHP ile İYİ Parti birbirine girdi! Bizim kümesimizde yaşıyorsunuz cümlesi İYİ Parti'yi çılgına çevirdi! Biz kimsenin kuklası değiliz!

O CÜMLE CHP ÜYELERİNİ KÜPLERE BİNDİRDİ

Denetim komisyonunda görev almak istediklerini ancak, CHP Meclis üyelerinin bu konuda umursamaz tavırlar sergilediğini öne süren İYİ Parti, "Meclisin takdiri ile CHP'li meclis üyesi 10 oy alırken bizim meclis üyemiz 23 oy alarak denetim komisyonu üyesi olarak seçildi." söylemlerinde bulundu. Bu cümleler ise, CHP Meclis üyelerini adeta küplere bindirdi.

CHP ile İYİ Parti birbirine girdi! Bizim kümesimizde yaşıyorsunuz cümlesi İYİ Parti'yi çılgına çevirdi! Biz kimsenin kuklası değiliz!

"BİZİM KÜMESTE YAŞAYIP, YAN TARLADAN BESLENİYORLAR"

CHP Meclis üyesi Sacit Eyüpoğlu, İYİ Parti üyeleri için “Yazıklar olsun Bizim kümeste yaşayıp yan tarladan besleniyorlar” cümlelerini sarf etti. Bunun üzerine İyi parti Meclis üyesi Yakup Fındık "Bizim bir şerefimiz var , Kendilerini defalarca uyardık dinlemediler. Bizler kimsenin kuklası değiliz. İyi parti bu milletin partisi bizlerde milletin meclis üyesiyiz" diyerek, tepkisini ortaya koydu.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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