CHP ile İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP ve İYİ Parti'nin Ankara'daki bir otelde IMF yetkilileriyle gizli görüşme yapmasına tepki gösterdi ve konuya ilişkin olarak, "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." dedi.

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Fuat Oktay, "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : Fuat Oktay, imf, açıklama



