Yarışma programıyla tanınmıştı: Yaşlı kadın oğlu tarafından katledildi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: "50 milyon doz aşı ülkemize gelecek"İtalya'da bozulan koalisyonun ardından Başbakan Conte'den istifa kararı!Son dakika... İçişleri Bakanlığından kayak merkezleri genelgesi: Müsaade edilmeyecekSON DAKİKA! Diyarbakır ve çevre illerde hissedilen depremÜnlü oyuncudan 41 dakikalık seks sahnesiyle İlgili olay yaratan itiraf!Harry Potter hayranlarına müjdeli haber! Bu kez dizi oluyorTürkiye'ye yatırımından vazgeçmişti: Cumhurbaşkanlığından flaş Volkwagen yasağı!Elizabeth Hurley üstsüz pozlarıyla olay oldu! O pozlarını oğluna çektirdiSon dakika... Suudi Arabistan'da korku dolu anlar! Füze havada vuruldu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. CHP ilk kaybını verdi: İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İnce'nin partisine geçti | Serkan Küçükkuru kimdir?

CHP ilk kaybını verdi: İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İnce'nin partisine geçti | Serkan Küçükkuru kimdir?

CHP'nin kalesi Antalya'da iki dönem Belediye Başkanı olarak görev yapan Serkan Küçükkuru, partisinin etkin muhalefet yapamadığını gerekçe göstererek istifa ettiğini ve Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçtiğini duyurdu.

CHP ilk kaybını verdi: İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İnce'nin partisine geçti | Serkan Küçükkuru kimdir?

CHP'den iki dönemdir İbradı Belediye Başkanı olan Serkan Küçükkuru,bir istifa metni yayımlayarak partisinden ayrıldığını duyurdu. CHP'nin etkin muhalefet rolü üstlenemediğini belirten Küçükkuru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Muharrem İnce'nin kurmuş olduğu Memleket PArtisi'ne geçtiğini duyurdu. 

Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li belediye başkanı Serkan Küçükkuru, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiye'sine böyle bir parti çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı. 

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİYLE BİLİNİYORDU

Daha önce parti yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan ve CHP'nin son yapılan kurultayında Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Küçükkuru, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiyle hareket edeceğini duyurdu.

CHP ilk kaybını verdi: İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İnce'nin partisine geçti | Serkan Küçükkuru kimdir?

Küçükkuru, istifa paylaşımında CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunarak,

“Antalya'ya onlarca defa gelen genel başkanımız AKP'den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı'ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz. Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AK Parti Genel Başkanı'nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce'nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim." şeklinde konuştu.

CHP ilk kaybını verdi: İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İnce'nin partisine geçti | Serkan Küçükkuru kimdir?

SERKAN KÜÇÜKKURU KİMDİR?

Antalya Barosu üyesi olarak serbest avukatlık yapan Küçükkuru, iki dönem boyunca CHP'den İbradı Belediye Başkanı olarak seçildi. 

Serkan Küçükkuru hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki habere tıklayın.

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Serkan Küçükkuru hayatıİbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Serkan Küçükkuru hayatı

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT