CHP ilk kaybını verdi: İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, İnce'nin partisine geçti | Serkan Küçükkuru kimdir?

CHP'den iki dönemdir İbradı Belediye Başkanı olan Serkan Küçükkuru,bir istifa metni yayımlayarak partisinden ayrıldığını duyurdu. CHP'nin etkin muhalefet rolü üstlenemediğini belirten Küçükkuru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Muharrem İnce'nin kurmuş olduğu Memleket PArtisi'ne geçtiğini duyurdu.

Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li belediye başkanı Serkan Küçükkuru, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiye'sine böyle bir parti çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİYLE BİLİNİYORDU

Daha önce parti yönetimine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan ve CHP'nin son yapılan kurultayında Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Küçükkuru, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce'nin kuracağı partiyle hareket edeceğini duyurdu.

Küçükkuru, istifa paylaşımında CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunarak,

“Antalya'ya onlarca defa gelen genel başkanımız AKP'den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı'ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz. Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AK Parti Genel Başkanı'nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce'nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim." şeklinde konuştu.

SERKAN KÜÇÜKKURU KİMDİR?

Antalya Barosu üyesi olarak serbest avukatlık yapan Küçükkuru, iki dönem boyunca CHP'den İbradı Belediye Başkanı olarak seçildi.

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