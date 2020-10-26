CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç Kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ve Fenerbahçe ile maçının hemen öncesinde Twitter hesabı üzerinden "Trabzon" ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu. Peki, İlayda Kılınç kimdir? Nereli? Kaç yaşında ? İşte haberin detayları...

İLAYDA KILINÇ KİMDİR?

Aslen Antalya 'lı olup yaşını hakkında bilgi sahibi olmadığımız İlayda Kılınç, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde Eğitimini tamamladı. Öğrencilik yıllarını geçirdiği şehir olan Isparta'da CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı oldu. 2018'den bu yana buradaki görevini sürdüren Kılınç kendisini siyasetçi olarak tanımlıyor. Aynı zamanda Kılınç koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır yaşadığı olayda bu fanatikliğinden meydana gelmiştir.

İLAYDA KILINÇ OLAY PAYLAŞIMI

Kadıköy’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmadan önce CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç sosyal medya hesabından, “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim. Sana şehir diyenin anasını s…yim ” ifadelerinde bulunarak daha önce Fenerbahçe taraftarlarının açtığı bir pankartın fotoğrafını paylaştı. Hızla yayılan paylaşım üzerine Kılınç büyük tepki çekince sosyal medya hesabını kapattı.

TRABZON MİLLETVEKİLİ ISPARTA İL BAŞKANINI ARADI

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Isparta İl Gençlik Kolları üyesi bir gencin fanatizm psikolojisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı talihsiz ve bir o kadar da seviyesiz paylaşımı için Isparta İl Başkanımızı aradım. İl Başkanımız kabul edilemez bulduğu ifadelerden dolayı üzüntülerini ve özürlerini iletti ve ilgili hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemlerini başlatacaklarını söyledi” şeklinde belirtti.

KILINÇ İİÇİN DİSİPLİN KARARI ALINDI

Trabzonspor taraftarlarının tepkisi üzerine CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı’da sosyal medya hesabından bir açıklama yapma ihtiyacı duyarak, “İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz” açıklamasında bulundu.

TARAFTARLIK DUYGUM AĞIR BASTI

Kapattığı sosyal medya hesabını tekrar açan İlayda Kılınç, bir video paylaşarak, “Herkese merhaba, ben İlayda Kılınç. Yapmış olduğum paylaşım tamamen benimle alakalıdır, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Taraftarlık duygum ağır bastığından, kendime hakim olamayıp yapmamam gereken bir paylaşım yaptım. Pişman olduğumu kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim” diye konuştu. Kılınç Trabzon ile ilgili yaptığı olay olan paylaşımını ise sildi.