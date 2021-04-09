CHP İstanbıl İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın vefat haberini kişisel Twitter hesabı üzerinden duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftacıoğlu'nun bu paylaşımı üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI KEMAL GÜLHAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

1969 yılında Bayburt'ta doğan ve 52 yaşında, İstanbul'da hayatını kaybeden Kemal Gülhan, ilkokulu Üsküdar Çamlıca İlkokulu, Ortaokulu Kadıköy, Mervidenköy Ortaokulu, Liseyi Üsküdar Ticaret Lisesini bitirdikten sonra Üniversiteyi Mersin Üniversitesi İşletme Ön lisansı olarak tamamladı.

1999 yılında kurduğu İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmada genel müdür olarak faaliyetlerine devam etti.

15 Ocak 2003 yılında üye olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Üsküdar’da ilçe yöneticiliği, ilçe saymanlığı, ilçe sekreterliği, örgüt ve örgütlenmeden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı ve kayyum atama görevlerinde bulundu.

2018-2020 döneminde STK’lardan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Mahalle, ilçe ve il delegeliği görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinde 1. Bölge koordinasyonu, STK ve İl sandık güvenliği komisyonlarında görev aldı.

Evli olan Gülhan, Ulaş ve Barış adında iki çocuk babası idi.

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir Sancaktepe Şehir Hastanesi’nde tedavi gören CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan 9 Nisan 2021'de hayatını kaybetti.

Gülhan'ın ölüm haberi, kendisine yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kaftancıoğlu acı haberi, "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda “oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş” diyordun

Fazlasıyla bıraktın. Çok ama çok erken sevgili yoldaşım Kemal İstanbul örgütümüzün başı sağolsun..." ifadeleriyle paylaştı.