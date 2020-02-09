CHP İstanbul İl Başkanı yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi

CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresinde Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan İstanbul İl Kongresinin sonuçları açıkladı. Sonuçlara göre kullanılan 571 oyun 510'unu geçerli, 61'i geçersiz olarak sayıldı. Yapılan oylama sonucunda Canan Kaftancıoğlu, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Kaynak: İHA